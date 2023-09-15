В Сердобскую больницу устроились на работу еще два медика

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Выпускницы Пензенского областного медицинского колледжа и его сердобского филиала Инна Кирьянова и Надежда Сокова устроились на работу в Сердобскую районную больницу.

Инна Кирьянова устроилась на должность медицинской сестры в отделении травматологии. Она отмечает, что ей еще многому предстоит научиться.

- Но я нисколько не сомневаюсь в правильности выбранного пути, - говорит Инна.

Надежда Сокова приступила к работе в клинико-диагностической лаборатории. Она с энтузиазмом принялась за работу, по праву считая ее очень важной и нужной.

- В этом году мы ожидаем трудоустройство еще четырех выпускников медицинского колледжа, - рассказывает главная медицинская сестра больницы Елена Солдатова. - Мы надеемся, что молодое пополнение станет профессиональным резервом среднего медицинского персонала нашей больницы.