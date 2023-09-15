В Пензе представили образцы рукоделия выпускниц Епархиального женского училища

Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Пензенской области

Среди них есть образцы учебных работ и похвальные листы учениц открытого в 1846 году епархиального училища.

Учебное заведение предназначалось для девушек из семей православного духовенства, отмечает пресс-служба регионального Минкультуры. В 1879 году для училища купили дом Панчулидзевой на Дворянской улице (ныне ул. Красная, 62), там оно и находилось до 1918 года. Закончившие полный курс училища получали право преподавать в начальной школе. Большое внимание уделялось изучению рукоделия, которое ученицы осваивали на профессиональном уровне. На небольшой выставке представлены: образец вышивки гладью, образцы отделки нижнего белья и верхней одежды.

Квадратный образец из коричневой ткани – прорезной карман с клапаном. На большом образце, похожем на рукав, демонстрируется умение изготавливать оборку в мелкую складку, застежки на пуговицы и крючки.

Таким образом, кроме общего и начального педагогического образования, выпускницы Епархиального женского училища получали серьезные навыки для того, чтобы красиво и качественно одевать себя и свою семью или, возможно, профессионально шить.