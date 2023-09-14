В Мордовии нетрезвый мотоциклист на «Урале» совершил наезд на «МТЗ-80»

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В 17 часов 20 минут 38-летний мужчина без водительских прав на управление на незарегистрированном мотоцикле «Урал» совершил наезд на трактор «МТЗ 80», припаркованный на правой обочине по ходу движения.

В результате ДТП пассажир мотоцикла – 45-летняя женщина госпитализирована в ГБУЗ РМ «Краснослободский РБ».

Как уточняет пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, к букету нарушений ПДД виновника ДТП следует добавить отсутствие у него полиса ОСАГО и езду без мотошлема.

По допущенным нарушениям составлены административные материалы.