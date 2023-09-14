В Мордовии лишение свободы грозит мужчине, незаконно хранившему в доме порох

Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ

В отношении 63-летнего жителя села Покровск, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ, следствием ММО МВД России «Ковылкинский» возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба регионального МВД напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2023» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.