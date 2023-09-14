За удар полицейского локтем по лицу пензенец предстанет перед судом

Выражая недовольство по этому поводу, нетрезвый злоумышленник схватил участкового за обмундирование и оттолкнул от себя. В результате оба упали на землю, затем обвиняемый умышленно нанес один удар локтем правой руки по лицу полицейского.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудником.

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти обвиняемому грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.