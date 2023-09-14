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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:59

Глава Пензы Александр Басенко привился от гриппа

Медработники ГБУЗ «Городская поликлиника» 13 сентября провели вакцинацию против гриппа сотрудников администрации города и иных органов местного самоуправления
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации города, по рекомендации Роспотребнадзора, для обеспечения эпидемиологической безопасности во время роста заболеваемости гриппом в Пензе охват иммунизацией должен составить:

- не менее 60% совокупного населения города;

- не менее 75% работников профессиональных групп риска, чья деятельность связана с постоянным общением с большим числом людей – сотрудники медицинских и образовательных организаций, транспорта, торговли, муниципальные и госслужащие.

Вакцинация будет осуществляться как за счет федерального и регионального бюджетов, так и за счет прочих источников финансирования.

Чтобы сделать прививку, горожане могут обратиться в поликлинику по месту проживания.