Глава Пензы Александр Басенко привился от гриппа

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации города, по рекомендации Роспотребнадзора, для обеспечения эпидемиологической безопасности во время роста заболеваемости гриппом в Пензе охват иммунизацией должен составить:

- не менее 60% совокупного населения города;

- не менее 75% работников профессиональных групп риска, чья деятельность связана с постоянным общением с большим числом людей – сотрудники медицинских и образовательных организаций, транспорта, торговли, муниципальные и госслужащие.

Вакцинация будет осуществляться как за счет федерального и регионального бюджетов, так и за счет прочих источников финансирования.

Чтобы сделать прививку, горожане могут обратиться в поликлинику по месту проживания.