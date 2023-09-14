В Пензенской области водитель обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому

Фото: Пресс-служба регионального СК

По информации пресс-службы регионального СК, 4 сентября 2023 года в Шемышейском районе 57-летний мужчина в состоянии опьянения управлял легковым автомобилем. Увидев патрульную автомашину сотрудников полиции, он остановился на обочине и открыл капот якобы для устранения неисправности.

Полицейские поинтересовались, не нужна ли ему помощь. Поскольку у мужчины имелись признаки опьянения, они предложили ему пройти освидетельствование. Результаты подтвердили его нахождение в нетрезвом состоянии.

Не желая быть привлеченным к ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения, обвиняемый попытался передать начальнику отделения ГИБДД по Шемышейскому району взятку в размере 42 тысяч рублей.

Полицейский от незаконного вознаграждения отказался. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

В Зареченском межрайонном следственном отделе регионального СК в отношении жителя Пензенского района расследуется уголовное дело по признакам преступления - покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

Водителю предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.