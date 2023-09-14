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НовостиЗвезды14 сентября 2023 9:38

Пензячка Марта Серебрякова выступила на Дне города в Минске

Артисты «Пензаконцерта» приняли участие в праздничном концерте «Сэрца Беларусі - мой родны Мінск»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Праздничный концерт был посвящен 956-летию города-героя Минска. Пензенские артисты приготовили для зрителей получасовую программу, в которую вошли как народные, так и авторские и популярные песни. В их числе – и белорусская народная песня «Купалинка».

Стоит отметить, что это первое выступление Марты Серебряковой и ансамбля «Губерния» в Минске.

Кроме участия в концерте, пензенские артисты также смогли встретиться с солистами легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры», являющегося визитной карточкой Республики Беларусь.