Пензячка Марта Серебрякова выступила на Дне города в Минске

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Праздничный концерт был посвящен 956-летию города-героя Минска. Пензенские артисты приготовили для зрителей получасовую программу, в которую вошли как народные, так и авторские и популярные песни. В их числе – и белорусская народная песня «Купалинка».

Стоит отметить, что это первое выступление Марты Серебряковой и ансамбля «Губерния» в Минске.

Кроме участия в концерте, пензенские артисты также смогли встретиться с солистами легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры», являющегося визитной карточкой Республики Беларусь.