На улице Суворова в Пензе задержали нетрезвую девушку-водителя

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Рано утром патруль Росгвардии, проезжавший по улице Карпинского, обратил внимание на автомобиль «Нива», который грубо нарушал правила дорожного движения. Правоохранители стали преследовать его, требуя остановиться, но водитель продолжал движение.

После непродолжительной погони экипаж вневедомственной охраны сумел заблокировать автомобиль на улице Суворова. За рулем находилась гражданка 1997 года рождения, от которой сильно пахло алкоголем. Кроме того, девушка невнятно отвечала на вопросы.

Задержанную передали сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства.