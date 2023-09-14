В Пензе пройдет акция «День реки Сура»

Областное отделение Русского географического общества 16 сентября в двенадцатый раз проведет экологическую акцию «День реки Сура».

В этот день неравнодушные граждане уберут мусор на берегу главной реки города.

- Подобные акции позволяют гражданам принять участие в деле охраны природы, в также привлечь внимание к экологическим проблемам региона, что способствует формированию экологической культуры, - отмечают организаторы.

Сбор участников – в 11:00 у подвесного моста со стороны улицы Злобина. При себе иметь мусорные пакеты и перчатки.