В селе Каменка заработал фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказала главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина, новый ФАП полностью удовлетворяет всем необходимым требованиям и нормам. В нем жители смогут не только получить медицинскую помощь, но и сделать необходимые прививки и пройти диспансеризацию.

Обратиться в ФАП смогут 280 человек из четырех населенных пунктов: сел Каменка, Бояровка, Поминаевка и деревни Чудная.

Напомним, что до конца текущего года, с опережением сроков, в Башмаковском районе появятся еще два фельдшерско-акушерских пункта в селах Высокое и Соломинка, запланированные к возведению в 2024 году.