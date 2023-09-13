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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:30

Состоялось заседание Президиума Законодательного Собрания Пензенской области

Его в среду, 13 сентября, провел спикер регионального парламента Вадим Супиков
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Спикер регионального парламента, его заместители и руководители профильных комитетов обсудили повестку дня очередной сессии и проекты федеральных законов.

В частности, парламентарии поддержали законопроект, который позволит включить участников СВО и ветеранов боевых действий в категорию социально уязвимых граждан, трудоустройство которых дает возможность стать «социальным предпринимателем.

Депутаты также одобрили внесение изменений в статью 6 Федерального закона «О пожарной безопасности», которое инициировали коллеги из Костромской областной Думы, в части введения нового правового режима — постоянного рейда.

- Кроме того, в решении Президиума в отношении 15 проектов федеральных законов, внесенных на рассмотрение Государственной Думы, была отражена консолидированная позиция депутатов и правительства Пензенской области, – отметил Вадим Супиков.