Экономист Хазин назвал членов ЕК дикарями

Ранее дипломаты призвали сограждан не ездить в Финляндию на машинах с отечественными номерами.

В частности, вне зависимости от того, используется ли зарегистрированный в РФ транспорт в частных или коммерческих целях, он может быть арестован, поскольку это рассматривается как запрещённый санкциями импорт.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» экономист Михаил Хазин выразил недоумение в связи с решениями ЕК. Эксперт предположил, что ограничения не коснутся Италии, Франции, Греции.

«Евросоюз сейчас директивами внутренними, которые не на уровне законов, а на уровне подзаконных актов, запретил ввоз личных вещей гражданами России на территорию Евросоюза. То есть у вас может быть конфисковано практически всё, когда вы въезжаете. Конечно, немедленно выяснилось, что каждая страна Евросоюза это интерпретирует по-своему. Я думаю, что в Италию, Францию, Грецию можно будет въезжать. А вот в страны Северной Европы, в частности, в Германию, скорее всего, российским гражданам не получится…»

Накануне в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд наших соотечественников в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещённым импортом. Действие ограничений распространяется на ввоз смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, изделий из кожи и меха, а также средств личной гигиены.

Спикер МИДа России Мария Захарова назвала расизмом заявления Еврокомиссии.

Андрей Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны.