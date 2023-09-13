Медики Мордовии, оказывавшие помощь жителям Херсонщины, возвратились домой

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Артём Здунов поблагодарил медицинских работников республики:

«Рад, что все вы вернулись живые и здоровые. Знаю, что многие из вас уже не первый раз выезжали в командировку. Думаю, люди вам очень благодарны. Хотел бы из первых уст узнать о состоянии инфраструктуры, настроении людей, на что нам стоит обратить внимание».

Врач-хирург Мордовской республиканской центральной клинической больницы Алексей Дерябин рассказал, что за время работы в Каланчаке помощь получили более 10 тысяч местных жителей – это терапевтическая, неврологическая, хирургическая помощь, вакцинация. Проведено около 350 различных оперативных вмешательств, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Врач-педиатр детской поликлиники № 1 Светлана Измайлова отметила, что работать приходилось без выходных, в ночное время, в приемном покое, даже принимать роды, потому что медицинского персонала катастрофически не хватает.

«Улыбки и звонкий смех детей, благодарность родителей – вот что помогало нам работать в таком режиме. Любой вопрос там удавалось решить благодаря поддержке со стороны нашей республики, мы ее очень ощущали», - сказала она.

Также медики отметили, что дети из Каланчака под большим впечатлением остались от саранского санатория «Лесная сказка», где они отдыхали в августе текущего года. Некоторые из старшеклассников поделились планами о поступлении в вузы Мордовии.

Артём Здунов вручил врачам благодарности Главы Республики Мордовия за активную гражданскую позицию и оказание медицинской помощи жителям Каланчакского округа.