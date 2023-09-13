Пензячка отдала мошенникам больше миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале месяца в полицию Пензенской области обратилась жительница Пензы. Гражданка рассказала, что несколькими днями ранее с ней связался по телефону некий мужчина, представившийся следователем.

Незнакомец сообщил, что в отношении женщины совершаются противоправные действия: кто-то пытается снять средства с ее счета, и предложил перевести накопления на безопасный счет. Испугавшись, заявительница выполнила все указания собеседника, сперва перечислив на указанные им счета миллион рублей, а после еще 200 тысяч.

Позже женщине снова начали поступать звонки с требованиями передать еще денежные средства. Она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

По данному факту заведено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.