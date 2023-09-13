Депутат Владимир Вдонин посетил Вадинский район с рабочим визитом

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В средней школе села Вадинск депутат принял участие в торжественном открытии парт Героев, посвященных выпускникам образовательной организации Виктору Суздальцеву и Виктору Кухтарову, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО. На ученических столах размещены фотографии Героев, их биографии и заслуги перед Отечеством.

Затем народный избранник осмотрел новую детскую игровую площадку, которая была обустроена Владимиром Вдониным в рамках исполнения наказов избирателей.