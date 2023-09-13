В Пензе за убийство знакомого мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, 13 апреля 2023 года обвиняемый познакомился с женщиной около одного из магазинов и предложил ей пойти в гости к его знакомому.

Втроем они распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего по улице Беринга в городе Пензе. Конфликт у мужчин произошел, когда хозяин квартиры начал оскорблять женщину.

В ходе выяснения отношений злоумышленник ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшего, затем последовали множественные удары по голове и шее металлическим чайником.

Уже на улице он попросил прохожих вызвать бригаду скорой помощи.

Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Как выяснилось, ранее осужденный уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Освободился он из колонии 31 марта 2023 года в связи с заменой неотбытой части наказания на исправительные работы.

Суд по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.