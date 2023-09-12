Актеры пензенского драмтеатра отправились в Брест

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Данный фестиваль проводится с 1996 года. В этом году участниками станут театральные коллективы из девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Дании, Казахстана, России, Словении, Узбекистана. Коллективы покажут 28 спектаклей.

Пензенский театр выступит в фестивальной программе в четверг, 14 сентября. Наши актеры покажут зрителям спектакль «Денискины рассказы» по произведениям Виктора Драгунского в постановке молодого режиссера и актера театра Никиты Кузина.