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НовостиЗвезды12 сентября 2023 14:05

Актеры пензенского драмтеатра отправились в Брест

Там они примут участие в XXVII Международном театральном фестивале «Белая Вежа»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Данный фестиваль проводится с 1996 года. В этом году участниками станут театральные коллективы из девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Дании, Казахстана, России, Словении, Узбекистана. Коллективы покажут 28 спектаклей.

Пензенский театр выступит в фестивальной программе в четверг, 14 сентября. Наши актеры покажут зрителям спектакль «Денискины рассказы» по произведениям Виктора Драгунского в постановке молодого режиссера и актера театра Никиты Кузина.