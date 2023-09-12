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НовостиНедвижимость12 сентября 2023 10:04

На контейнерных площадках в Пензе установят видеокамеры

Таким образом планируют бороться с любителями оставлять на них крупногабаритный мусор
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тему обсудили в ходе планерки в городской администрации, состоявшейся накануне. Глава города Александр Басенко привел в пример площадку рядом с домом №25 на улице Ульяновской, на которой проезжающие мимо водителя часто оставляют строительный и другой крупногабаритный мусор.

На площадке установили камеру.

- Круглосуточное видеонаблюдение поможет выявить нарушителей и навести порядок на проблемных точках, – считает Александр Басенко. - Данную практику нужно распространять во всех районах города, на тех площадках, где часто фиксируются случаи выброса крупногабаритного мусора.

Помимо этого, в регионе также планируется повысить штрафы за складирование крупногабаритного мусора КГМ в непредназначенных для этих целей местах.