Пензенцев приглашают принять участие в «Кроссе нации»

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области
Как обычно, местом его проведения станет Олимпийская аллея. Желающих принять участие ждут в 8:30 у стелы «Олимпийские кольца». В 10:00 начнется официальная церемония открытия соревнований, после которых стартуют забеги.
Расписание забегов следующее:
10:10 – один километр, мальчики и девочки 2014 года рождения и младше;
10:20 – четыре километра, девушки и юноши 2004 года рождения и младше;
10:40 – четыре километра, женщины и мужчины 2003 года рождения и младше;
10:50 – шесть, восемь, 12 километров, девушки и юноши 2004 года рождения и младше, женщины и мужчины 2003 года рождения и старше.
В 11:00 начнется награждение победителей и призеров.
Узнать подробности можно по телефону: 49-08-80.