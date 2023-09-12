Пензенцев приглашают принять участие в «Кроссе нации»

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Как обычно, местом его проведения станет Олимпийская аллея. Желающих принять участие ждут в 8:30 у стелы «Олимпийские кольца». В 10:00 начнется официальная церемония открытия соревнований, после которых стартуют забеги.

Расписание забегов следующее:

10:10 – один километр, мальчики и девочки 2014 года рождения и младше;

10:20 – четыре километра, девушки и юноши 2004 года рождения и младше;

10:40 – четыре километра, женщины и мужчины 2003 года рождения и младше;

10:50 – шесть, восемь, 12 километров, девушки и юноши 2004 года рождения и младше, женщины и мужчины 2003 года рождения и старше.

В 11:00 начнется награждение победителей и призеров.

Узнать подробности можно по телефону: 49-08-80.