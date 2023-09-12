Следователи ММО МВД России «Лямбирский» просят помочь очевидцев ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

На 17 км+100 м автодороги сообщением «г. Саранск - р.п. Ромоданово - с. Б. Игнатово» в Лямбирском районе Республики Мордовия водитель автомобиля «Лада FS045L 219210» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген 7НС CARAVELLE».

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир данной автомашины с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где в последующем скончался.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(8342) 38-59-56 или 02.