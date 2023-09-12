Днем 11 сентября при пожаре на улице Кураева в Пензе погиб 47-летний мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, по факту смерти мужчины при пожаре следственным отделом по Ленинскому району Пензы проводится проверка.

Как установлено, днем 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Кураева в городе Пензе, произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 47-летнего мужчины.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.