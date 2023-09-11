Сотрудники ДПС из Саранска помогли женщине, которой стало плохо

В начале сентября экипаж ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия, находящийся на службе в Октябрьском районе Саранска, помог местному жителю. Мужчина обратился к правоохранителям, сообщив, что ехал в машине с женой, и женщине резко стало плохо.

Состояние гражданки ухудшалось, потому инспекторы решила с проблесковыми маячками сопроводить автомобиль до больницы. Благодаря им, женщина быстро получила необходимую помощь.

Дочь женщины выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их добрый и правильный поступок, отметив оперативность инспекторов ДПС и их готовность прийти на помощь людям, попавшим в сложную ситуацию.