Дорогу между Чемодановкой и Васильевкой отремонтировали раньше срока

Фото: Пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Дорога протяженностью почти восемь километров связывает два села, Чемодановку и Васильевку. Кроме того, в непосредственной близости от магистрали находятся Васильевская птицефабрика и Сосновский психоневрологический интернат.

К работам приступили в мае. Дорожные рабочие привели в порядок покрытие, установили новые остановочные павильоны, укрепили обочины и нанесли новую разметку.

Завершить ремонт удалось раньше запланированного срока.