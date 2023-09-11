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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:23

Дорогу между Чемодановкой и Васильевкой отремонтировали раньше срока

Работы на объекте велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Дорога протяженностью почти восемь километров связывает два села, Чемодановку и Васильевку. Кроме того, в непосредственной близости от магистрали находятся Васильевская птицефабрика и Сосновский психоневрологический интернат.

К работам приступили в мае. Дорожные рабочие привели в порядок покрытие, установили новые остановочные павильоны, укрепили обочины и нанесли новую разметку.

Завершить ремонт удалось раньше запланированного срока.