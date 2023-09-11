В Пензе состоялась просветительская акция «Мой выбор – жизнь!»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Мероприятие прошло в воскресение, 10 сентября, в многофункциональном молодежном центре Пензенской области. Участников акции поприветствовала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. Она отметила, главная цель таких мероприятий - донести до общества информацию, что употребление алкоголя вредит здоровью.

- Трезвость - это естественное состояние человека. Именно в таком состоянии он способен максимально реализоваться в жизни, добиться успеха во всех сферах - работе, личной жизни, карьере, увлечениях и многом другом, - сказала она.

В рамках акции для детей и взрослых провели мастер-класс «Зарядка для здоровья» и интерактивный урок«О вредных привычках». На площадке «Здоровье для взрослых» все желающие измерить давление и уровень сахара в крови.

Самых юных участников акции на игровой площадке занимали аниматоры.