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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 9:00

В Пензе состоялась просветительская акция «Мой выбор – жизнь!»

Она была приурочена к Всероссийскому дню трезвости
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Мероприятие прошло в воскресение, 10 сентября, в многофункциональном молодежном центре Пензенской области. Участников акции поприветствовала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. Она отметила, главная цель таких мероприятий - донести до общества информацию, что употребление алкоголя вредит здоровью.

- Трезвость - это естественное состояние человека. Именно в таком состоянии он способен максимально реализоваться в жизни, добиться успеха во всех сферах - работе, личной жизни, карьере, увлечениях и многом другом, - сказала она.

В рамках акции для детей и взрослых провели мастер-класс «Зарядка для здоровья» и интерактивный урок«О вредных привычках». На площадке «Здоровье для взрослых» все желающие измерить давление и уровень сахара в крови.

Самых юных участников акции на игровой площадке занимали аниматоры.