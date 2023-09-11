В Пензе 18-летняя девушка во время конфликта поранила ножом 38-летнего друга

Причастную к совершению преступления установили сотрудниками УМВД России по городу Пензе.

Полицейские выяснили, что накануне девушка, 2005 года рождения, совместно с потерпевшим, 1985 года рождения, распивала спиртные напитки.

Во время конфликта между парой завязалась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница нанесла ножом мужчине несколько телесных повреждений, чем причинила ему тяжкий вред здоровью.

Подозреваемая дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.