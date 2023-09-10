В Мордовии в суд направлено дело похитителя денег с найденной банковской карты

Вместо полиции он отправился в сетевой супермаркет, где картой с функцией бесконтактного платежа расплатился за товары на 548 рублей.

Пока мужчина строил планы, как потратить оставшиеся на счету 70 тысяч рублей, потерпевший, которому стали поступать уведомления о списании денежных средств, заблокировал карту и сообщил о хищении в полицию. А сотрудники уголовного розыска установили лицо, расплатившееся за товар.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу с банковского счета.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.