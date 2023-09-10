В спортивных учреждениях Пензенской области состоялся день открытых дверей

Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минспорта, в этот день в учреждениях спортивной подготовки прошли мастер-классы по легкой атлетике, эстетической гимнастике, айкидо и другим видам спорта.

Посетители смогли познакомиться с работой учреждений спорта изнутри, увидеть спортивную базу, пообщаться с тренерами, записаться на занятия. День открытых дверей – часть традиционной акции-презентации спортивных школ, которая проходит в регионе с 2005 года.