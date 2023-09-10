Около 5000 пензенских семей инвестировали материнский капитал в обучение детей

Фото: Пресс-служба регионального правительства

Только в 2023 году по заявлениям 389 семей на эти цели отделение Социального фонда перечислило свыше 27 миллионов рублей, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения трехлетнего возраста ребенком, на которого получен сертификат.

Обучаться при этом может любой ребенок в семье, но на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата.

С 2018 года стало возможным использовать материнский капитал на обучение в автошколе. На сегодняшний день автошколы приравнены к образовательным учреждениям, имеют лицензии и выдают номерные дипломы.

С 2022 года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии соответствующей лицензии.

Направить маткапитал можно и на оплату проживания ребенка при учебном заведении, а также на содержание, присмотр или уход за детьми.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

В настоящее время ОСФР по Пензенской области уже заключило соглашения с 31 образовательной организацией высшего и среднего профобразования, с институтом регионального развития Пензенской области, который аккумулирует информацию о 355 дошкольных образовательных организациях субъекта, а также с 19 ИП, оказывающими услуги по дошкольному образованию.