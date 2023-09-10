В Пензенской области еще один молодой специалист трудоустроилась в сельский ФАП

Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

«Если ты выбираешь профессию медика - нужно искренне любить ее. Именно это помогает преодолеть любые трудности»,цитирует молодого специалиста пресс-служба регионального Минздрава.

В зону обслуживания выбранного девушкой ФАП входят села Липовка и Огаревка с количеством жителей более 330 человек. В настоящее время жители сел могут получать своевременную доврачебную медицинскую помощь.

Благодаря наставничеству, внедренному в больнице, и поддержке старших коллег Екатерина Лосева легко влилась в работу коллектива. Молодой специалист стала участницей программы «Земский фельдшер».

Напомним, обеспечение больниц, поликлиник, ФАПов квалифицированными кадрами - важное направление инициированного Президентом страны нацпроекта «Здравоохранение». В рамках проекта реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые являются реальной мерой социальной поддержки, позволяющей привлечь медицинских работников в сельскую местность.