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НовостиЗдоровье10 сентября 2023 7:29

В Пензенской области еще один молодой специалист трудоустроилась в сельский ФАП

После окончания областного медицинского колледжа в фельдшерско-акушерском пункте села Липовка Малосердобинского района приступила к работе фельдшер Екатерина Лосева
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

«Если ты выбираешь профессию медика - нужно искренне любить ее. Именно это помогает преодолеть любые трудности»,цитирует молодого специалиста пресс-служба регионального Минздрава.

В зону обслуживания выбранного девушкой ФАП входят села Липовка и Огаревка с количеством жителей более 330 человек. В настоящее время жители сел могут получать своевременную доврачебную медицинскую помощь.

Благодаря наставничеству, внедренному в больнице, и поддержке старших коллег Екатерина Лосева легко влилась в работу коллектива. Молодой специалист стала участницей программы «Земский фельдшер».

Напомним, обеспечение больниц, поликлиник, ФАПов квалифицированными кадрами - важное направление инициированного Президентом страны нацпроекта «Здравоохранение». В рамках проекта реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые являются реальной мерой социальной поддержки, позволяющей привлечь медицинских работников в сельскую местность.