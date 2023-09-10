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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 5:45

Ночью в Пензенской области из ревности сожитель пытался задушить возлюбленную

Выяснение отношений пенсионер сопровождал угрозами женщине убийством
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники полиции ОМВД России по Кузнецкому району установили подозреваемого в причастности к совершению преступления. Им оказался житель села Татарский Канадей 1958 года рождения.

Пресс-служба регионального УМВД приводит подробности семейной драмы. Ночью мужчина находился у себя дома со своей сожительницей 1961 года рождения. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, он начал душить возлюбленную и угрожать ей убийством. После инцидента женщина обратилась в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.