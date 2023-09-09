Пензенские полицейские нашли укравшего колонку из портфеля школьника

В ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница 1990 года рождения. Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, девушка рассказала, что в вечернее время неизвестный из портфеля её сына похитил портативную колонку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен молодой человек 1998 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания. Похищенная колонка была изъята и возвращена владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Совершившему кражу 25-летнему меломану грозит до двух лет лишения свободы.