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НовостиЗдоровье9 сентября 2023 14:08

В Международный день трезвости пензенцы смогут получить консультацию врача

Завтра в многофункциональном молодежном центре состоится акция «Мой выбор - жизнь!»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Жителей и гостей города приглашают принять участие в мероприятии. Оно начнется в 12:00.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева, цель акции «Мой выбор - жизнь!» - пропаганда трезвого и здорового образа жизни.

- Отказываясь от употребления алкоголя, мы сможем сделать нацию более здоровой и сильной, - прокомментировала она.

Для участников акции проведут зарядку, а также интерактивный урок «О вредных привычках». Кроме того, будет организована работа площадок «Сдай нормы ГТО» и «Здоровье для взрослых».

Все желающие также смогут получить консультацию врача по спортивной медицине.