В Пензенской области прошел V фестиваль мордовской культуры «Вастома»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году местом проведения фестиваля была набрана набережная в поселке Шемышейка. Здесь была открыта выставка изделий народных художественных промыслов, площадка для подвижных игры, зона приготовления национальных блюд.

Гостем праздника стал губернатор Олег Мельниченко.

- Мы находимся рядом с местом, где мордва возникла как этническая группа - между Армиёво и Усть-Узой, - пояснил глава региона. - Шемышейский район по праву может считаться местом рождения мордовского народа.

Губернатор напомнил, что в этом году региональной национально-культурной мордовской автономии исполняется 20 лет.

- Как говорит наш Президент Владимир Путин, сила нашей страны - в многообразии народов, которые живут на ее территории, - подчеркнул губернатор.

В рамках концертной программы фестиваля состоялось выступление фольклорных и хореографических коллективов Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей и Республики Мордовия