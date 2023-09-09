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НовостиОбщество9 сентября 2023 8:55

В Рузаевке проверяется факт оставления матерью двухлетнего мальчика в опасности

Утром малолетнего обнаружили в подъезде дома по улице Ленина
Виктор ВИКТОРОВ

При этом ребенок был без присмотра взрослых, полностью раздет и босиком.

В квартире, дверь которой была не заперта, спала мать ребенка, 1994 года рождения, находившаяся в сильной степени алкогольного опьянения.

В ходе установлении обстоятельств произошедшего сотрудникам полиции стало известно, что на протяжении ночи женщина распивала спиртные напитки со своим знакомым, отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ.

В какой-то момент мужчина ушел, оставив открытой дверь. Предположительно, после этого малыш и вышел в подъезд. Сколько времени он провел на лестничной площадке, неизвестно.

В настоящий момент мальчик с признаками ОРВИ помещен в больницу. Мать малолетнего с августа текущего года состоит на учете в органах внутренних дел за недолжное исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

О произошедшем факте уведомлены органы опеки и попечительства с целью направления искового заявления в суд на лишение матери родительских прав.