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НовостиСпорт9 сентября 2023 7:50

Пензенец Денис Дудченко завоевал «серебро» IX Уфимского международного марафона

Наш спортсмен финишировал с результатом 02:38:00
Виктор ВИКТОРОВ
Фото из личного архива Дениса Дудченко.

Фото из личного архива Дениса Дудченко.

Денис – тренер по легкой атлетике ДЮСШ Мокшанского района, входит в состав сборной России по этому виду спорта, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Быстрее Дениса Дудченко дистанцию преодолел только участник из Магнитогорска Артем Забалуев, его время – 02:31:19. Тройку лидеров замкнул Ильнур Киекбаев из Уфы (02:39:05).

На дистанции 42,2 км (42 км 195 метров) за победу боролись 293 спортсмена. Всего на старт марафона вышли 7100 человек из 26 стран.