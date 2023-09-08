В Пензе стартовала научно-практическая конференция медиков

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона напомнил, как еще несколько лет назад все медики активно включились в борьбу с коронавирусом.

- Уверен, что все жители Пензенской области вам глубоко благодарны за самоотверженную работу, я бы сказал подвиг, который вы совершили в тот период, - подчеркнул губернатор и поблагодарил медиков за их работу.

Олег Мельниченко рассказал, что в регионе продолжается совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений.

- В сентябре на базе этого учреждения откроется первый в России цифровой Центр генных дерматозов. Планируем построить новый лечебно-диагностический корпус с размещением в нем поликлинического отделения и стационара на 40 коек, - заявил губернатор.

Лучшим представителям медицинской отрасли были вручены Почетные грамоты и Благодарности губернатора.