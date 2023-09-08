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НовостиЗдоровье8 сентября 2023 12:04

1403 жителя Пензенской области пострадали от укусов клещей с начала года

482 из них – это дети и подростки до 14 лет
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, случаи нападения клещей на людей в регионе регистрируются с конца марта.

На сегодня в лаборатории были исследованы клещей, снятых с жителей. В 277 из них обнаружены возбудители боррелиоза. С начала года в Пензенской области боррелиозом заболели 58 человек. Большая часть из них – 46 – проживают в Пензе.

Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.