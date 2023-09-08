Юные художники из Пензы готовят выставку ко Дню машиностроителя

Ежегодно в последнее воскресение сентября в нашей стране отмечается День машиностроителя. В преддверии праздника в Пензенской области традиционно организовывают различные мероприятия.

На днях учащиеся городской художественной школы №2 посетили одно из пензенских предприятий для того, чтобы сделать наброски. Их рисунки будут объединены в выставку, приуроченную к профессиональному празднику.

- Наши мальчишки и девчонки еще совсем юные, но уже творцы. И пусть в будущем они не станут инженерами, но подрастающее поколение должно иметь представление о многообразии рабочих специальностей и понимать важность созидательного труда в любой деятельности, - считает директор художественной школы Екатерина Обухова.

Посещение предприятия привело ребят в восторг.

- Меня поразила чистота, все инструменты на своих местах. Раньше я представляла себе предприятия в виде пыльных помещений, где много мусора, - отметила учащаяся Анастасия Артамонова.

Для ребят провели экскурсию по цехам компании, рассказали о базовой кафедре «Металлорежущие станки», которая создана на площадях завода в сотрудничестве с ПГУ. Особенно эта информация заинтересовала старшеклассников.

Завершилась экскурсия пленэром в сквере машиностроителей, где установлен первый в России памятник токарю. В процессе работы над картинами они постарались запечатлеть собирательный образ жителя Пензы, который всю жизнь проработал на одном заводе.