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НовостиНедвижимость8 сентября 2023 5:38

В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на трассе М5 «Урал»

По информации Управления капитального строительства города, в настоящее время дорожные работы в микрорайоне Арбеково ведутся на улице Генерала Глазунова
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как известно, строительство транспортной развязки началось в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас работы ведутся за счет использования федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита. В настоящее время уже завершено бетонирование стоек опоры № 2 путепровода на транспортной развязке. Закончен монтаж балок длиной 33 метра в пролете 3-4 путепровода.

Кроме того, подрядчик укладывает щебеночное основание местного проезда № 2, а также съездов. Проводится переустройство дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, информирует Управлением капитального строительства Пензы.