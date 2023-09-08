В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на трассе М5 «Урал»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как известно, строительство транспортной развязки началось в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас работы ведутся за счет использования федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита. В настоящее время уже завершено бетонирование стоек опоры № 2 путепровода на транспортной развязке. Закончен монтаж балок длиной 33 метра в пролете 3-4 путепровода.

Кроме того, подрядчик укладывает щебеночное основание местного проезда № 2, а также съездов. Проводится переустройство дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, информирует Управлением капитального строительства Пензы.