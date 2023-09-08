Руководители СК Мордовии пообщаются с жителями городов и поселков республики

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

8 сентября - руководитель Следственного управления Олег Алексеевич Коробов проведет прием граждан в приемной Президента РФ в Республике Мордовия (г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3);

13 сентября - заместитель руководителя Следственного управления Александр Петрович Завойских проведет прием граждан в следственном отделе по г. Рузаевка (г. Рузаевка, Новобазарный тупик, 18);

21 сентября - руководитель Следственного управления Олег Алексеевич Коробов проведет прием граждан в Ковылкинском межрайонном следственном отделе (г. Ковылкино, ул.Советская, 2);

27 сентября - заместитель руководителя Следственного управления Александр Петрович Завойских проведет прием граждан в Чамзинском межрайонном следственном отделе (п. Чамзинка, ул.Терешковой, 24А).

Получить дополнительную информацию о приеме граждан, порядке его проведения, а также записаться на личный прием можно по телефонам: 8(8342) 28-30-51, 28-17-64.