Первой премьерой нового сезона в пензенском драмтеатре станет спектакль «Приключения Гогенштауфена»

Фото: Пресс-служба театра

Оригинальная пьеса была написана Евгением Шварцем в 1934 году. Главным героем истории является экономист Гогенштауфен, работающий в не совсем обычном учреждении, где среди сотрудников есть волшебницы, ведьмы, упыри и прочие герои народных сказок.

Над спектаклем работает режиссер московского театра «Школа драматического искусства» Евгения Тодорова. Художница Марина Смельчакова уже подготовила макет декорации и эскизы костюмов для постановки. «Одевая» героев пьесы, художница вдохновлялась модой разных эпох.

Премьера спектакля по пьесе «Приключения Гогенштауфена» намечена на конец октября.