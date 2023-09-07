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НовостиЗвезды7 сентября 2023 13:10

Первой премьерой нового сезона в пензенском драмтеатре станет спектакль «Приключения Гогенштауфена»

На этой неделе состоялась приемка макета декорации и эскизов костюмов для будущей постановки
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба театра

Фото: Пресс-служба театра

Оригинальная пьеса была написана Евгением Шварцем в 1934 году. Главным героем истории является экономист Гогенштауфен, работающий в не совсем обычном учреждении, где среди сотрудников есть волшебницы, ведьмы, упыри и прочие герои народных сказок.

Над спектаклем работает режиссер московского театра «Школа драматического искусства» Евгения Тодорова. Художница Марина Смельчакова уже подготовила макет декорации и эскизы костюмов для постановки. «Одевая» героев пьесы, художница вдохновлялась модой разных эпох.

Премьера спектакля по пьесе «Приключения Гогенштауфена» намечена на конец октября.