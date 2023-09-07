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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 6:09

В Мордовии инспектор ДПС ГИБДД подозревается в получении взятки 30 тысяч рублей

На указанную им карту знакомого деньги перевел житель Рузаевки, управлявший автомобилем без водительского удостоверения
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы регионального СК, таковой оказалась цена непривлечения его к административной ответственности.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников подразделения собственной безопасности МВД по Республике Мордовия в отношении 33-летнего инспектора ДПС вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках расследования фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.