В Мордовии инспектор ДПС ГИБДД подозревается в получении взятки 30 тысяч рублей

По информации пресс-службы регионального СК, таковой оказалась цена непривлечения его к административной ответственности.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников подразделения собственной безопасности МВД по Республике Мордовия в отношении 33-летнего инспектора ДПС вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках расследования фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.