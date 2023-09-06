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НовостиОбщество6 сентября 2023 15:11

В Пензе изменилась схема движения на улице 40 лет Октября

Таким образом планируется разгрузить поток, двигающийся со стороны поселка Мичуринского
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Фото: пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, после окончания масштабной реконструкции дороги, связывающей улицы 40 лет Октября и Центральную, на данном участке изменилась схема движения транспорта.

Теперь водителям, едущим со стороны улицы Перспективной, можно будет повернуть на Бийскую и затем в поселок Мичуринский с основной дороги. Кроме того, сохранилась и старая возможность проезде через улицу Шемышейскую.

При движении от улицы Рябова в сторону автомобильной дороги «Тамбов – Пенза» автомобилистам рекомендуют заезжать н путепровод, и использовать новое направление.