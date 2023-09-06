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НовостиОбщество6 сентября 2023 12:39

В Мордовии запустили производство беспилотников

Сегодня глава республики Артем Здунов провел рабочую встречу с руководством ООО «АО Беспилотные технологии»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Ранее, во время Международного военно-технического форума «Армия-2023» между властями Мордовии и предприятием было подписано соглашение о сотрудничестве. Как отметил соучредитель «АО Беспилотные технологии» Иван Утенков, сейчас их компания каждый месяц отправляет в зону СВО более пяти тысяч беспилотных летательных аппаратов.

На базе «Технопарка-Мордовия» уже организована первая сборка беспилотников, закуплены необходимое технологическое оборудование и комплектующие для сборки, набран штат сотрудников. Открытие производства в Мордовии позволит компании расширить свое производство и модельный ряд БПЛА.