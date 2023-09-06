Подросток из Пензы обвиняется в мошенничестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пензе завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16-летнего местного жителя. Как удалось установить правоохранителям, некоторое время назад юноша познакомился в Интернете с некими мошенниками, которые занимались обманом доверчивых пенсионеров, и согласился работать с ними.

Вечером 13 марта этого года их жертвой стал 81-летний пенсионер из Пензы. Мужчине позвонил один из мошенников, который представился следователем и сообщил, будто сын пожилого пензенца попал в серьезное ДТП и потребовал 900 тысяч рублей для возмещения ущерба пострадавшим. Пенсионер поверил собеседнику, но ответил, что у него есть только 400 тысяч. 16-летний «курьер» приехал к мужчине и забрал у него деньги.

По такой же схеме группа попыталась обмануть и другого пензенца в том же месяце. Но финал этой истории был другим, поскольку этот пенсионер хранил свои сбережения на счету. Мужчина пошел в банк, где попытался снять 500 тысяч рублей. Его действия заметили сотрудники финансового учреждения, которые предупредили пензенца о возможной опасности. «Курьера» дома у пенсионера ждали уже сотрудники полиции.

Подросток вину в совершении мошеннических действий признал. Материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей, причиненный первому потерпевшему, возмещен в ходе следствия в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.