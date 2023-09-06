11 сентября стартует конкурс «Народный участковый»

Уже в следующий понедельник на сайтах УМВД по Пензенской области и МВД по республике Мордовия будут опубликованы анкеты претендентов на звание «Народного участкового-2023». Участники голосования смогут узнать больше о работе каждого из кандидатов: числе раскрытых преступлений, стаже, о том, как его характеризуют коллеги и жители.

Набравшие большее число голосов участковые пройдут во второй этап. С 7 по 16 октября путем народного голосования из них будет выбран один правоохранитель, который представит свой регион на третьем этапе конкурса. Финальное онлайн-голосование пройдет с 1 по 10 ноября.