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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:20

11 сентября стартует конкурс «Народный участковый»

Первый этап голосования будет проходить на региональных сайтах МВД до 20 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Уже в следующий понедельник на сайтах УМВД по Пензенской области и МВД по республике Мордовия будут опубликованы анкеты претендентов на звание «Народного участкового-2023». Участники голосования смогут узнать больше о работе каждого из кандидатов: числе раскрытых преступлений, стаже, о том, как его характеризуют коллеги и жители.

Набравшие большее число голосов участковые пройдут во второй этап. С 7 по 16 октября путем народного голосования из них будет выбран один правоохранитель, который представит свой регион на третьем этапе конкурса. Финальное онлайн-голосование пройдет с 1 по 10 ноября.