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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:53

В Саранск привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Верующие смогут поклониться святыне с 9 по 11 октября в Кафедральном соборе праведного воина Феодора Ушакова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Ковчег прибудет в Мордовию вечером 9 октября.

Принесение мощей в города России началось в начале мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности, - отметил Патриарх.