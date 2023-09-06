В Саранск привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Ковчег прибудет в Мордовию вечером 9 октября.

Принесение мощей в города России началось в начале мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности, - отметил Патриарх.