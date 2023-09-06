29-летний житель Рязанской области пропил свой автомобиль

При управлении автомобилем марки ВАЗ-2121 в июне 2023 года мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД в п. Дачный Теньгушевского района Мордовии.

После медосвидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. Ранее он уже трижды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, с учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года

Кроме того, в доход государства конфискован принадлежащий осужденному автомобиль ВАЗ-2121.