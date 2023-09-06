Жителю Пензенской области грозит лишение свободы за кражу двигателя «Шевроле»

В ОМВД России по Кузнецкому району с заявлением обратился житель поселка Чаадаевка 1989 года рождения: из его незапертого гаража неизвестное лицо похитило двигатель от автомобиля марки «Шевроле. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, подозрение участковых полиции пало на ранее судимого жителя Кузнецкого района 1980 года рождения.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что украденное имущество сдал в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.